События

08:34 25.02.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 112,5 млн, число жертв - 2,49 млн

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 112,5 млн, число жертв - 2,49 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 112 млн 553 тыс. 181, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 497 тыс. 406, выздоровели около 87 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен 28 млн 334 тыс. 981 инфицированный COVID-19, зафиксировано 505 тыс. 808 летальных исходов, излечились более 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 46 тыс. 914, число скончавшихся - 156 тыс. 705, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 млн 324 тыс. 463 заболевших, из них умерли 249 тыс. 957 человек, вылечились более 9,2 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 321,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 560 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 тыс. 171.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:17 25.02.2021
В Украине за сутки 8 147 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 3 889 человек

В Украине за сутки 8 147 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 3 889 человек

05:42 25.02.2021
Вакцина Pfizer от COVID-19 эффективна на 92% после введения двух доз и на 62% - после первой

Вакцина Pfizer от COVID-19 эффективна на 92% после введения двух доз и на 62% - после первой

04:40 25.02.2021
На Буковине увеличилось количество суточной заболеваемости коронавирусом, с начала эпидемии заразилось более 53 тыс. человек

На Буковине увеличилось количество суточной заболеваемости коронавирусом, с начала эпидемии заразилось более 53 тыс. человек

03:49 25.02.2021
В США около 66,5 млн человек вакцинировались от COVID-19 - центры по контролю заболеваний

В США около 66,5 млн человек вакцинировались от COVID-19 - центры по контролю заболеваний

20:47 24.02.2021
Власти Израиля планируют вернуть страну к привычной жизни в апреле

Власти Израиля планируют вернуть страну к привычной жизни в апреле

20:39 24.02.2021
Швеция может столкнуться с третьей волной COVID-19, вынуждена ужесточить ограничения

Швеция может столкнуться с третьей волной COVID-19, вынуждена ужесточить ограничения

19:51 24.02.2021
Медики готовы вакцинироваться от COVID-19 – глава Ассоциации анестезиологов Украины

Медики готовы вакцинироваться от COVID-19 – глава Ассоциации анестезиологов Украины

14:51 24.02.2021
Венгрия первой из стран ЕС начала применять COVID-вакцину из Китая

Венгрия первой из стран ЕС начала применять COVID-вакцину из Китая

11:16 24.02.2021
В Швеции планируют ужесточить ограничения из-за риска третьей волны коронавируса

В Швеции планируют ужесточить ограничения из-за риска третьей волны коронавируса

09:41 24.02.2021
Пять европейских стран призвали власти ЕС увеличить производство вакцины от коронавируса

Пять европейских стран призвали власти ЕС увеличить производство вакцины от коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 8 147 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 3 889 человек

За сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, ранены двое украинских военнослужащих

ВАКС взял под стражу экс-первого заместителя главы правления ПриватБанка Яценко, с альтернативой ареста в более 52 млн грн

Зеленский обсудил с Дудой Nord Stream 2 и инициативу Польши о передаче Украине 1,2 млн доз вакцины Astra Zeneca

Кардиохирург Кузьменко, которая баллотируется в Раду на 50-ом округе, подала документы в ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Си Цзиньпин заявил о полном преодолении бедности в Китае

За сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, ранены двое украинских военнослужащих

В Тернополе 6 детей пострадали в результате вспышки кишечной инфекции

ВАКС взял под стражу экс-первого заместителя главы правления ПриватБанка Яценко, с альтернативой ареста в более 52 млн грн

Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев

Moderna отправила на испытания обновленную вакцину против южноафриканского варианта COVID-19

Соблюдение баланса в обеспечении прав и уважение к достоинству между пациентами и медперсоналом должно быть взаимным – замруководителя ОПУ Соколовская

Президент Эстонии заявила, что все школьники страны обязаны учиться на эстонском языке

США выступают за дипломатическое решение иранской ядерной проблемы, но не готовы ждать вечно

В Киеве и области ночью и утром 25 февраля ожидается туман

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА