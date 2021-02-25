Число заражений COVID-19 в мире превысило 112,5 млн, число жертв - 2,49 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 112 млн 553 тыс. 181, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 497 тыс. 406, выздоровели около 87 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен 28 млн 334 тыс. 981 инфицированный COVID-19, зафиксировано 505 тыс. 808 летальных исходов, излечились более 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 46 тыс. 914, число скончавшихся - 156 тыс. 705, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 млн 324 тыс. 463 заболевших, из них умерли 249 тыс. 957 человек, вылечились более 9,2 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 321,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 560 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 тыс. 171.