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07:54 25.02.2021

В Тернополе 6 детей пострадали в результате вспышки кишечной инфекции

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В Тернополе 6 детей пострадали в результате вспышки кишечной инфекции

В Тернополе в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадало 6 детей, сообщили в ГСЧС.

"24 февраля в г.Тернополь в дошкольном учебном заведении лабораторно подтверждено заболевание острой кишечной инфекцией у 6 детей (2014 - 2018 г.р.), из них 2 ребенка находится на стационарном лечении и 4 детей лечатся амбулаторно", – сообщается на сайте ведомства в четверг утром.

По информации спасателей, состояние здоровья больных удовлетворительное.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, 19 февраля в Тернополе в результате вспышки острой кишечной ротавирусной инфекции пострадало 11 детей.

22 февраля в детском саду с. Джурин Чертковского района (Тернопольская обл.) в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадало 9 детей.

Теги: #тернополь #инфекция #вспышка
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