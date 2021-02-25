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05:42 25.02.2021

Вакцина Pfizer от COVID-19 эффективна на 92% после введения двух доз и на 62% - после первой

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Вакцина Pfizer от COVID-19 эффективна на 92% после введения двух доз и на 62% - после первой

Испытания вакцины от коронавируса компании Pfizer показали, что она на 92% эффективна для предотвращения тяжелых заболеваний после ведения двух доз, и на 62% - после первой, а предполагаемая эффективность для предотвращения смертельных случаев равняется 72%, сообщил журнал New England Journal of Medicine.

Испытания свидетельствуют, что препарат одинаково эффективен как у людей старше 70 лет, так и у молодых.

Вакцина испытывалась Исследовательским институтом Clalit и университетом имени Бен-Гуриона в Израиле, в исследовании было задействовано почти 600 тыс. человек в возрасте от 16 лет и старше.

Как пишет агентство Associated Press (AP), новые результаты могут стимулировать рассмотрение вопроса об отсрочке введения второй дозы вакцины, как это пытается сделать Великобритания, которая откладывает второй укол на срок до 12 недель после первого в целях обеспечения некоторого уровня защиты большему количеству людей.

Во Франции вводится только одна доза вместо двух тем людям, которые уже перенесли COVID-19, чтобы компенсировать ограничения в поставках препарата и расширить число вакцинированных, отмечает агентство.

Теги: #сша #эффективность #вакцина #коронавирус
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