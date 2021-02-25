В США около 66,5 млн человек вакцинировались от COVID-19 - центры по контролю заболеваний

В США прививки от коронавируса, включающие введение двух доз вакцины, сделаны 20 млн 607 тыс. 261 человеку, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По состоянию на 06:00 среды по местному времени (13:00 по Киеву) с учетом первой и второй доз вакцина была введена 66 млн 464 тыс. 947 жителям Соединенных Штатов, говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что всего по стране распределено 88 млн 669 тыс. 35 доз вакцин.

Отчет CDC касается используемых в стране вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech.