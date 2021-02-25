На Буковине увеличилось количество суточной заболеваемости коронавирусом, с начала эпидемии заразилось более 53 тыс. человек

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 561 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 149 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в среду инфографику согласно которой на вечер 24 февраля зафиксирован 561 новый больной, 53 075 - с начала пандемии.

Согласно инфографики выздоровело 149 человек, с начала пандемии – 44 419.

За все время эпидемии в регионе умерло 975 человек.

Как сообщалось, с 24 февраля Черновицкая область вошла в "желтую" зону карантина.