События

22:52 24.02.2021

В Киеве и области ночью и утром 25 февраля ожидается туман

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В Киеве и области ночью и утром 25 февраля ожидается туман

В Киеве и Киевской области в ночь на 25 февраля, а также утром, ожидается туман, видимость 200-500 м, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Ночью и утром 25 февраля туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду вечером, со ссылкой на Укргидрометцентр.

Спасатели обратились к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательными и осторожными.

Теги: #туман #киевская
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