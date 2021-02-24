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19:01 24.02.2021

Арест миноритарного пакета акций "Нефтегаздобыча" не повлияет на операционную деятельность компании - ДТЭК

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Арест миноритарного пакета акций "Нефтегаздобыча" не повлияет на операционную деятельность компании - ДТЭК

ЧАО "Нефтегаздобыча", 73% которого владеет группа "ДТЭК", в полном объеме сохраняет операционную деятельность, несмотря на принятое 2 февраля 2021 года решение Печерского райсуда Киева, наложившего арест на часть 24,99% акций общества, которые принадлежат Salazie B.V.

"Арест части акций "Нефтегаздобыча", которые принадлежат компании Salazie B.V., и ограничения, связанные с таким арестом для их акционеров, не распространяются на акции ЧАО, принадлежащие группе "ДТЭК", и их акционеров. ДТЭК сообщает, что данное решение суда никоим образом не влияет на операционную деятельность "Нефтегаздобыча", - говорится в сообщении.

Решение суда пока еще не обнародовано в Едином реестре судебных решений.

По данным издания "Экономическая правда", такое решение принято в рамках производства, начатого по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры Украины. В его иске указывалось, что обездвиживание акций необходимо для завершения досудебного расследования, которое проводит следственное управление Главного управления СБУ.

Речь идет об уголовном производстве №12012000000000077, открытом в ноябре 2012 года по факту покушения на умышленное убийство Олега Семинского - экс-руководителя ЧАО, который был похищен в 2012 году и в течение трех лет принудительно удерживался.

По словам Семинского, "Нефтегаздобыча" создавалась на условиях принадлежности ему 10% акций ее уставного капитала, но эта договоренность была "понятийной", не зафиксированной документально. Держателем своего пакета акций изданию "ЭП" Семинский называл Николая Рудьковского, на брата которого, Сергея Рудьковского, оформлена вышеупомянутая Salazie B.V.

Н.Рудьковский подозревается в организации расследуемых в данном уголовном производстве преступлений.

"Нефтегаздобыча" является крупнейшей в Украине частной газодобывающей компанией. Входит в портфель активов "ДТЭК Нефтегаз" (1,84 млрд куб. м газа в 2020-м). "Нефтегаздобыча" ведет разведку и добычу природного газа и газового конденсата на Семиренковском и Мачухском месторождениях в Полтавской области. Доказанные запасы природного газа этих месторождений составляют более 30 млрд куб. м. По состоянию на июнь 2020 года "Нефтегаздобыча" эксплуатирует 26 скважин глубиной более 5,4 тыс. м.

Теги: #добыча #арест #акции #нефтегаздобыча
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