Власти Израиля планируют вернуть страну к привычной жизни в апреле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство стремится к апрелю полностью открыть страну после локдауна, введенного из-за коронавируса COVID-19, сообщает в среду израильский канал i24.

По данным канала, Нетаньяху отметил, что полное возобновление экономической деятельности страны к апрелю может произойти в случае, если прогнозы правительства верны и показатели заболеваемости будут держаться на низком уровне.

СМИ напоминают, что к апрелю власти планируют вакцинировать от коронавируса COVID-19 все население страны старше 16 лет.

При этом Нетаньяху отметил, что около 1 млн взрослых жителей страны все еще не прошли вакцинацию.

"Около миллиона израильтян еще даже не получили первую дозу вакцины и все еще могут серьезно заболеть", - цитирует i24 слова премьера.

"По всему миру люди ждут вакцины. В Израиле же вакцины ждут людей. Нам необходимо это изменить", - подчеркнул Нетаньяху.

В настоящее время в Израиле проходит первая из пяти фаз по запланированному выходу из локдауна. Так, любой привитый от коронавируса может проводить досуг и посещать культурные мероприятия.

Во время второй фазы планируется постепенно возобновить работу образовательной системы. Третий шаг на пути к возвращению к нормальной жизни - сделать документы, подтверждающие прохождение вакцинации, более универсальными к середине марта. Четвертая фаза - завершить вакцинацию населения старше 16 лет в конце марта. Пятый шаг заключается в том, чтобы полностью завершить процесс перезапуска экономики в апреле.

В Израиле за время пандемии COVID-19 зафиксировали 761,5 тыс. случаев заражения, более 5,6 тыс. инфицированных скончались.