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20:45 24.02.2021

Кардиохирург Кузьменко, которая баллотируется в Раду на 50-ом округе, подала документы в ЦИК

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Кардиохирург Кузьменко, которая баллотируется в Раду на 50-ом округе, подала документы в ЦИК

Детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко, которая баллотируется в народные депутаты в 50-ом избирательном округе (Донецкая область) от партии "Европейская солидарность", подала документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию.

"В Верховной Раде планирую бороться с преследованиями по политически мотивированным делам. Кроме этого, у меня есть планы по медицине. Считаю, что медик в парламенте не будет лишним. Планов много и есть настроение их осуществить", - цитирует Кузьменко пресс-служба "Евросолидарности" в среду.

Она отметила, что в парламенте будет заниматься решением проблем жителей округа, в частности, вопросом задолженности по пенсиям, выплатам зарплаты, проблемой труда во вредных условиях и получением инвалидности.

Как сообщалось, съезд партии "Европейская Солидарность" выдвинул волонтера и детского сосудистого кардиохирурга Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, кандидатом в народные депутаты по округу №50 в Донецкой области на довыборах в Верховную Раду.

Теги: #донецк #кандидаты #рада
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