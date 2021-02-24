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20:06 24.02.2021

Ряд нардепов от "Слуги народа" требуют перевести Стерненко в Киевское СИЗО, провести прозрачное и публичное судебное разбирательство

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Ряд нардепов от "Слуги народа" требуют перевести Стерненко в Киевское СИЗО, провести прозрачное и публичное судебное разбирательство

Недовольство общественности, вызванное вынесением обвинительного приговора одесскому активисту Сергею Стерненко, является "маркером недоверия общества к судебной системе", говорится в заявлении ряда народных депутатов фракции "Слуга народа", которое размещено в соцсети Facebook.

"Дело Стерненко, которое заинтересованные лица пытаются превратить сегодня в спусковой крючок для дестабилизации украинского общества, на самом деле является лишь маркером крайней степени недоверия к судебной системе. Справедливого недоверия. Судьи-коррупционеры, мотивированные взятками открытия или затягивание рассмотрения дел, заказные решения - признаки современного "правосудие по-украински", - отмечается в заявлении, которое ряд нардепов от "Слуги народа" обнародовали в Facebook в среду.

Парламентарии подчеркивают, что судебная реформа образца 2015-2019 не выполнила своих ключевых задач, в частности, в Украине так и не было восстановлено общественное доверие к судам и их решениям, при этом закрепив на должностях судей, которые не могут восприниматься как добропорядочные.

"Поэтому закаленное войной и революциями гражданское общество нашего государства не может стоять в стороне и требует справедливости", - подчеркнули депутаты.

Они отмечают, что вопрос восстановления справедливого правосудия является важнейшим в Украине.

"Мы считаем именно вопрос восстановления справедливого правосудия наиболее важным для украинского общества сегодня, но осуждаем политические цели дестабилизации страны, которые преследуют некоторые политические силы", - подчеркивают народные избранники.

В связи с этим члены парламентской фракции "Слуга народа", подписавшие данное заявление, обязуются приложить все усилия для проведения настоящей судебной реформы, требуют перевести Стерненко в Киевское СИЗО, а также провести прозрачное и публичное судебное разбирательство этого дела в других инстанциях.

В то же время они призывают гражданское общество не провоцировать насилие и не давать использовать себя для дестабилизации ситуации в Украине.

"Не дайте себя использовать в грязной политической игре и не позволяйте подменить требование справедливого рассмотрения дела Стерненко попытками дестабилизировать ситуацию в Украине и угрозой незаконного свержения государственной власти", - резюмируют нардепы.

Среди подписавших заявление Елизавета Богуцкая, Никита Потураев, Марьяна Безугла, Елизавета Ясько, Виталий Безгин.

 

Теги: #рада #слуга_народа #стерненко
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