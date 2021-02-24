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19:57 24.02.2021

Зеленский подписал указ "О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина – НАТО"

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Зеленский подписал указ "О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина – НАТО"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина – НАТО", которым утверждается положение о разработке соответствующих годовых программ и оценка результатов их выполнения.

Согласно обнародованному на сайте президента в среду вечером соответствующему указу № 72/2021, Кабинет министров Украины ежегодно обеспечивает разработку проектов годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО на соответствующие годы согласно положению.

Также Кабмину поручается утверждение мероприятий по выполнению годовой национальной программы и показателей эффективности ее выполнения

Помимо этого правительство осуществляет координацию деятельности центральных органов исполнительной власти и других государственных органов по мониторингу и оценке результатов выполнения годовой национальной программы.

Кабинету министров также вменяется регулярное информирование общественности о ходе и результатах выполнения годовой национальной программы.

Этим указом также признается утратившим силу указ президента Украины от 2 октября 2018г № 298 "О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина - НАТО".

Указ вступает в силу со дня его публикации.

В опубликованном на сайте президента в соответствующем указе "Положении о годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина – НАТО" отмечается, что эта программа является "системным документом, который разрабатывается ежегодно и определяет реформы, которые необходимо внедрить в Украине с целью достижения критериев членства в НАТО, определенных Планом действий по членству в НАТО (ПДЧ), принятым на встрече глав государств-членов Североатлантического Совета Альянса (24 апреля 1999 г., г.Вашингтон)".

При этом годовая нацпрограмма должна содержать следующие разделы: политические и экономические вопросы; оборонные и военные вопросы; ресурсные вопросы; вопросы безопасности; правовые вопросы.

"Каждый раздел должен содержать стратегическую цель реформ, цели, ожидаемые результаты и приоритетные задачи с периодом планирования на пять лет", - говорится в положении.

Годовая национальная программа разрабатывается с учетом международной методологии "Управление, ориентированное на результат" (Results-Based Management), которая используется в государствах-членах НАТО.

Программы разрабатываются в соответствии с принципами стратегического планирования и с учетом ряда требований, среди которых конкретность, измеримость, достижимость, целесообразность, определенность во времени.

"К работе по разработке проекта годовой национальной программы, мониторингу и оценке результатов ее выполнения могут привлекаться в установленном порядке эксперты, в том числе иностранные, ученые, а также представители институтов гражданского общества", - говорится в документе.

В положении прописан процесс разработки таких годовых нацпрограмм, итогом которого должно стать рассмотрение, одобрение и представление Кабмином Украины проекта годовой нацпрограммы вместе с проектом соответствующего указа президента на рассмотрение главе Украинского государства до 31 января планового года.

Теги: #указ #нацпрограммы #нато
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