В Карпатах из-за оттепели возможны сходы лавин

В Госслужбе Украины по ЧС предупреждают, что в украинских Карпатах в результате оттепели в четверг сохраняется значительная опасность схождения снежных лавин.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью 25 февраля в высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской областей и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ГСЧС Украины в соцсети Фейсбук в среду.