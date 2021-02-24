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19:42 24.02.2021

В Карпатах из-за оттепели возможны сходы лавин

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В Карпатах из-за оттепели возможны сходы лавин

В Госслужбе Украины по ЧС предупреждают, что в украинских Карпатах в результате оттепели в четверг сохраняется значительная опасность схождения снежных лавин.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью 25 февраля в высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской областей и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ГСЧС Украины в соцсети Фейсбук в среду.

 

Теги: #карпаты #лавины #оттепель
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