События

19:30 24.02.2021

Призыв на срочную военную службу в Украине пройдет в апреле-июне и октябре-декабре, срочники на Донбассе служить не будут – указ

2 мин читать
Призыв на срочную военную службу в Украине пройдет в апреле-июне и октябре-декабре, срочники на Донбассе служить не будут – указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021г, призывники не будут служить на Донбассе.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба президента, согласно соответствующему указу №71/2021, в этом году увольнение в запас военнослужащих, выслуживших определенные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле - июле и в октябре - декабре.

"В январе 2022 будут уволены военные, которые были призваны в июле 2020гш (в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19)", - говорится в документе.

Согласно указу, "призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля - июня и течение октября - декабря 2021 года".

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021г соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021г.

"Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться", - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента напоминают, что согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014г "О неотложных мерах по защите Украины и укреплению ее обороноспособности", введенного в действие указом президента от 24 сентября 2014г №744, призванные в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции объединенных сил.

Теги: #указ #призыв
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:57 24.02.2021
Зеленский подписал указ "О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина – НАТО"

Зеленский подписал указ "О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина – НАТО"

20:32 23.02.2021
Зеленский подписал закон, совершенствующий процедуру избрания руководителей вузов

Зеленский подписал закон, совершенствующий процедуру избрания руководителей вузов

20:00 23.02.2021
Саакашвили призвал грузинскую оппозицию к наступлению

Саакашвили призвал грузинскую оппозицию к наступлению

19:44 23.02.2021
Украина выходит из двух заключенных в рамках СНГ соглашений – указ

Украина выходит из двух заключенных в рамках СНГ соглашений – указ

18:55 20.02.2021
Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука

Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука

20:31 19.02.2021
Зеленский реорганизовал 9 и образовал 8 военно-гражданских администраций в Луганской области - указ

Зеленский реорганизовал 9 и образовал 8 военно-гражданских администраций в Луганской области - указ

20:22 19.02.2021
Зеленский реорганизовал 8 и образовал 10 военно-гражданских администраций в Донецкой области - указ

Зеленский реорганизовал 8 и образовал 10 военно-гражданских администраций в Донецкой области - указ

19:48 19.02.2021
Зеленский подписал указ о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины

Зеленский подписал указ о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины

19:28 19.02.2021
Зеленский внёс изменения в состав Совета по финансовой стабильности Украины - указ

Зеленский внёс изменения в состав Совета по финансовой стабильности Украины - указ

15:22 17.02.2021
Зеленский дополнил перечень должностей руководителей силовых ведомств для согласования с президентом

Зеленский дополнил перечень должностей руководителей силовых ведомств для согласования с президентом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кардиохирург Кузьменко, которая баллотируется в Раду на 50-ом округе, подала документы в ЦИК

Зеленский подписал указ "О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина – НАТО"

ГБР провело обыски у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины

Боец ВСУ задержал проникнувшего на украинские позиции российского наемника – штаб ООС

Украинские правоохранители сообщили о подозрении Аксёнову и Константинову

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Израиля планируют вернуть страну к привычной жизни в апреле

Кардиохирург Кузьменко, которая баллотируется в Раду на 50-ом округе, подала документы в ЦИК

Швеция может столкнуться с третьей волной COVID-19, вынуждена ужесточить ограничения

Кабмин согласовал ужесточение ограничений в части пассажирских перевозок на территории регионов с "красным" эпидрежимом

Ряд нардепов от "Слуги народа" требуют перевести Стерненко в Киевское СИЗО, провести прозрачное и публичное судебное разбирательство

В Карпатах из-за оттепели возможны сходы лавин

"Евросолидарность" будет оспаривать решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова - нардеп

ГБР провело обыски у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины

Боец ВСУ задержал проникнувшего на украинские позиции российского наемника – штаб ООС

Рассмотрение кассации ПриватБанка по делу против компаний Суркисов невозможно до предоставления судом первой инстанции материалов – Верховный суд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА