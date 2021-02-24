ГБР провело обыски у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных органов провели ряд обысков, в частности, у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).

" С целью выявления вещественных доказательств преступной деятельности, ГБР 24 февраля 2021 года проведен ряд обысков, в частности у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины", - сообщает пресс-служба ГБР в среду.

Отмечается, что досудебное расследование ведется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных органов при выдаче разрешительных документов на строительство (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.