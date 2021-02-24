Боец ВСУ задержал проникнувшего на украинские позиции российского наемника – штаб ООС

С начал суток среды, 24 февраля, российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня в направлении позиций ВСУ, а на позициях возле Чермалыка украинский военный задержал проникнувшего туда вражеского бойца, сообщает пресс-центр ООС.

"Так, в пригороде Авдеевки противник вел огонь из стрелкового оружия, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Марьинки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Южного - из стрелкового оружия", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения операции сил по состоянию на 17.00, опубликованной на странице ООС в Facebook.

Согласно информации, недалеко от населенного пункта Чермалык украинский военный, который нес дежурство на наблюдательном посту, "задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, который пытался проникнуть на украинском позиции".

"В ходе задержания противник нанес нашем воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта", - говорится в сводке.

Информации о возможных потерях в рядах ВСУ, или об их отсутствии, в сводке нет.