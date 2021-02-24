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19:03 24.02.2021

Рассмотрение кассации ПриватБанка по делу против компаний Суркисов невозможно до предоставления судом первой инстанции материалов – Верховный суд

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Рассмотрение кассации ПриватБанка по делу против компаний Суркисов невозможно до предоставления судом первой инстанции материалов – Верховный суд

Верховный суд отметил невозможность рассмотрения и решения по делу ПриватБанка об обжаловании решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов в связи с непредставлением Печерским районным судом города Киева материалов апелляционного производства.

"По состоянию на 22 февраля 2021 года рассмотрение и решение кассационных жалоб, поданных Кабмином и ПриватБанком, объективно невозможно в связи с длительным непредставлением судом первой инстанции материалов апелляционного производства, по результатам которого Киевским апелляционным судом принято обжалуемое постановление от 10 июня 2020 года", – сообщила пресс-служба Верховного суда в Facebook в среду.

Согласно сообщению, Верховный суд регулярно принимает меры по истребованию указанных материалов апелляционного производства, однако, несмотря на направление многочисленных требований в адрес Печерского районного суда города Киева, их до сих пор не предоставлено.

Помимо этого, пресс-служба отметила, что полученные выводы членов научно-консультативного совета (НКС) не имеют для Верховного суда обязательной силы и судьи принимают решения, руководствуясь собственной оценкой обстоятельств дела, всеми имеющимися материалами и информацией, внутренним убеждением и принципом верховенства права.

Верховный суд добавил, что изначально запрос на предоставление научных выводов по делу ПриватБанка по представлению судьи-докладчика без указания конкретных членов совета был направлен ученым секретарем НКС к 12 членам совета, из которых ответило восемь.

Указывается, что это обычная практика, когда запросы направляются, как правило, 10-15 членам НКС по специальности, на которые поступает не более 4-8 выводов.

Как сообщалось, большинство членов научно-консультативного совета Верховного суда пришли к выводу об отсутствии у ПриватБанка и Кабинета министров права кассационного обжалования

Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, ПриватБанк подал кассационную жалобу.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний составляет $347,4 млн.

Теги: #суркисы #приватбанк #суд
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