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18:37 24.02.2021

На результаты голосования по Витренко повлияла полученная им премия – Разумков

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На результаты голосования по Витренко повлияла полученная им премия – Разумков

 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что на результаты голосования по кандидатуре Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики повлияла полученная им премия.

"Для многих, при принятии решения сыграла роль премия, о которой все говорят", - сказал Разумков в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Разумков подчеркнул, что когда идешь на госслужбу, то чем-то жертвуешь.

"Ты прекрасно понимаешь, что работая на государство, ты не сможешь получить столько, сколько ты получал в бизнесе... Поэтому Юрию Юрьевичу и предлагали не брать эту премию, отказаться от нее, перечислить ее часть (50%, а может и всю - на нужды страны)… премия, от которой он не отказался, наверное, была ключевой причиной", - добавил спикер.

Второй причиной, почему народные депутаты не поддержали кандидатуру Витренко, Разумков назвал повышение тарифов, "которое началось, когда он уже исполнял обязанности министра".

Как известно, Верховная Рада два раза не поддержала кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Как сообщалось, в мае 2018 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Тогда сообщалось, что общий объем выплат на уровне 1% суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд) будет составлять $46,3 млн (из них налог на доходы физических лиц и другие сборы - $9 млн). В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Остальная часть премий, как планировалось согласно решению набсовета, должна выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. В конце 2019 года "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, однако президент Владимир Зеленский в середине января счел неправильными такие высокие премии и попросил премьер-министра предложить выход из ситуации.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием выполнения "Нафтогазом" обязательств по трудовому договору. Однако перед назначением и.о. министра энергетики получил эту сумму и вложил ее в 5-летние облигации внутреннего госзайма.


Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #витренко #рада
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