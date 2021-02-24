"УЗ" с 26 февраля приостанавливает продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область

АО "Укрзализныця" (УЗ) в связи с карантинными ограничениями с 26 февраля приостанавливает продажу билетов на поезда, курсирующие в Ивано-Франковскую область и обратно, сообщила пресс-служба УЗ в среду.

Компания отмечает, что продажа проездных документов будет восстановлена сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

"Для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, УЗ совместно с Министерством инфраструктуры Украины разрабатывает механизм, который позволит пассажирам безопасно добраться к месту назначения", - заявили в УЗ.

Вернуть билеты можно в любой ж/д кассе страны в течение 30 дней, начиная с 26 февраля.

"24-25 февраля все поезда будут курсировать по расписанию, в продаже есть еще более 4 тыс. билетов из Ивано-Франковской области. При необходимости УЗ предоставит дополнительные вагоны, чтобы дать возможность максимально безопасно покинуть регион тем, кто уже запланировал путешествие. Пассажирам, которые планируют поездки в горы, предлагаем альтернативные маршруты к станциям Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе, Славское", - говорится в сообщении.