Разумков считает высокими шансы на принятие закона о КС с учетом мнения Венецианской комиссии

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что шансы принятия закона о Конституционном суде с учетом мнения Венецианской комиссии достаточно высокие.

"Я думаю, что шансы достаточно высокие, особенно, если мы получим заключение Венецианской комиссии, и сможем его учесть между первым и вторым чтениями", - сказал Разумков в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что парламент рассмотрел в первом чтении и отправил на доработку в комитет законопроект о Конституционном суде ("О конституционной процедуре", №4533 - ИФ) и параллельно обратился в Венецианскую комиссию, чтобы она дала свои заключения по этому законопроекту.

"Мы пока их не получили. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем и парламент сможет рассмотреть этот законопроект", - сказал Разумков.



Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"