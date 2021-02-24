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17:30 24.02.2021

Разумков считает высокими шансы на принятие закона о КС с учетом мнения Венецианской комиссии

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Разумков считает высокими шансы на принятие закона о КС с учетом мнения Венецианской комиссии

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что шансы принятия закона о Конституционном суде с учетом мнения Венецианской комиссии достаточно высокие.

"Я думаю, что шансы достаточно высокие, особенно, если мы получим заключение Венецианской комиссии, и сможем его учесть между первым и вторым чтениями", - сказал Разумков в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что парламент рассмотрел в первом чтении и отправил на доработку в комитет законопроект о Конституционном суде ("О конституционной процедуре", №4533 - ИФ) и параллельно обратился в Венецианскую комиссию, чтобы она дала свои заключения по этому законопроекту.

"Мы пока их не получили. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем и парламент сможет рассмотреть этот законопроект", - сказал Разумков.


Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #разумков #венецианская_комиссия #кс
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