Послы стран G7 в Украине встретились с главой НБУ

В ходе встречи с главой Национального банка Украины (НБУ) Кириллом Шевченко послы "Большой семерки" (G7) в Украине приветствовали приверженность НБУ банковской и экономической реформе, а также выполнению Украиной обязательств перед Международным валютным фондом.

"Во время встречи с главой Национального банка Украины Кириллом Шевченко послы G7 приветствовали приверженность НБУ банковской и экономической реформе, а также выполнению Украиной обязательств перед МВФ и другими международными финансовыми институциями", - говорится в заявлении послов G7 в Украине в Twitter в среду.

Дипломаты подчеркнули, что "Большая семерка" поддерживает сильный и независимый Национальный банк Украины, что будет способствовать экономической стабильности Украины и достатку всех украинцев.