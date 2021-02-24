События

17:14 24.02.2021

В Харьковской области ожидают поставку 30,4тыс. доз вакцины CoviShield для первой волны вакцинации

1 мин читать
В Харьковской области ожидают поставку 30,4тыс. доз вакцины CoviShield для первой волны вакцинации

Поставка вакцины от коронавируса CoviShield для проведения первой волны вакцинации в Харьковской области ожидается в ближайшее время, сообщил замдиректора департамента здравоохранения облгосадминистрации Геннадий Бондарчук.

"В ближайшие дни мы ожидаем поставку этой вакцины в Харьковскую область", - цитирует Бондарчука пресс-служба Харьковской ОГА в среду.

По его словам, в ходе первой волны в регионе планируется привить 15,2тыс. медработников, для этого нужно 30, 4тыс. доз вакцины.

Бондарчук заверил, что в области подготовлено 137 пунктов вакцинации, а медики мобильных бригад прошли соответствующее обучение по программе Минздрава Украины.

"Особых требований к проведению самой техники вакцинации нет. Вакцинироваться нужно дважды. Повторная прививка делается через 28 дней", - сказал Бондарчук.

 

Теги: #вакцина #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:25 24.02.2021
Гана первой в мире получила вакцину от COVID-19 при помощи программы COVAX

Гана первой в мире получила вакцину от COVID-19 при помощи программы COVAX

15:41 24.02.2021
На Харьковщине два рыбака провалились под лед и утонули

На Харьковщине два рыбака провалились под лед и утонули

14:25 24.02.2021
Венгрия стала первой страной ЕС, начавшей применять китайскую вакцину от COVID-19

Венгрия стала первой страной ЕС, начавшей применять китайскую вакцину от COVID-19

14:10 24.02.2021
Киевская область получила более 16 тыс. вакцин от COVID-19 - ОГА

Киевская область получила более 16 тыс. вакцин от COVID-19 - ОГА

13:46 24.02.2021
Киев получил от Минздрава 42,6 тыс. доз вакцин Oxford/AstraZeneca (Covishield), столица готова к вакцинации

Киев получил от Минздрава 42,6 тыс. доз вакцин Oxford/AstraZeneca (Covishield), столица готова к вакцинации

09:41 24.02.2021
Пять европейских стран призвали власти ЕС увеличить производство вакцины от коронавируса

Пять европейских стран призвали власти ЕС увеличить производство вакцины от коронавируса

18:28 23.02.2021
Литва поделится с Украиной вакциной от Covid-19, когда у нее появится ее избыток - глава МИД

Литва поделится с Украиной вакциной от Covid-19, когда у нее появится ее избыток - глава МИД

16:41 23.02.2021
Crown Agents согласовывает график поставки в Украину вакцины от COVID-19 компании Novavax

Crown Agents согласовывает график поставки в Украину вакцины от COVID-19 компании Novavax

15:11 23.02.2021
Украина зарегистрировала вакцину Pfizer против Covid-19

Украина зарегистрировала вакцину Pfizer против Covid-19

12:30 23.02.2021
Зеленский поблагодарил Индию за поставку первой партии COVID-вакцины

Зеленский поблагодарил Индию за поставку первой партии COVID-вакцины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"УЗ" с 26 февраля приостанавливает продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область

Разумков предлагает внести изменения в закон о санкциях

Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" - СБУ

Кабмин согласовал ужесточение ограничений в части пассажирских перевозок в регионах с "красным" эпидрежимом

Киев получил от Минздрава 42,6 тыс. доз вакцин Oxford/AstraZeneca (Covishield), столица готова к вакцинации

ПОСЛЕДНЕЕ

"УЗ" с 26 февраля приостанавливает продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область

Разумков считает высокими шансы на принятие закона о КС с учетом мнения Венецианской комиссии

Разумков сомневается, что законопроект о НАБУ легко пройдет комитет и два чтения в парламенте

Высокий суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к украинским бизнесменам на $294,3 млн, компания готовится обжаловать решение

Послы стран G7 в Украине встретились с главой НБУ

СБУ сообщила о подозрении "эксперту" Дудкину, причастному к подрывной деятельности в пользу спецслужб РФ

Разумков предлагает внести изменения в закон о санкциях

Лидеры стран ЕС обсудят вакцинацию, коронавирусные ограничения и борьбу с новыми мутациями вируса

В Казахстане с 1 марта ослабляют ограничительные меры по COVID-19

Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" - СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА