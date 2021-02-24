В Харьковской области ожидают поставку 30,4тыс. доз вакцины CoviShield для первой волны вакцинации

Поставка вакцины от коронавируса CoviShield для проведения первой волны вакцинации в Харьковской области ожидается в ближайшее время, сообщил замдиректора департамента здравоохранения облгосадминистрации Геннадий Бондарчук.

"В ближайшие дни мы ожидаем поставку этой вакцины в Харьковскую область", - цитирует Бондарчука пресс-служба Харьковской ОГА в среду.

По его словам, в ходе первой волны в регионе планируется привить 15,2тыс. медработников, для этого нужно 30, 4тыс. доз вакцины.

Бондарчук заверил, что в области подготовлено 137 пунктов вакцинации, а медики мобильных бригад прошли соответствующее обучение по программе Минздрава Украины.

"Особых требований к проведению самой техники вакцинации нет. Вакцинироваться нужно дважды. Повторная прививка делается через 28 дней", - сказал Бондарчук.