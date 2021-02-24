СБУ сообщила о подозрении "эксперту" Дудкину, причастному к подрывной деятельности в пользу спецслужб РФ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе в государственной измене, жителю Киева, который по заданию кураторовиз Российской Федерации создал сеть из нескольких интернет-ресурсов и распространял через нее заказной контент, направленный на разжигание межнациональной розни.

"По мнению следователей Службы безопасности Украины, по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько интернет-ресурсов (группы в социальных сетях, youtube-канала) и отдельные блогеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российских "Первого канала" и агентства "News Front", - сообщает в среду пресс-центр СБУ.

В то же время, добавляют в спецслужбе, "эксперт" принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных в Украине российских телеканалах. Там он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков.

"Ему сообщено о подозрении по статьям: ст. 111 "Государственная измена"; ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", - говорится в сообщении.

В СБУ не сообщают имени подозреваемого "эксперта", однако на опубликованных спецслужбой фото и видеокадрах фигурирует Юрий Дудкин.