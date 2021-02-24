Гана первой в мире получила вакцину от COVID-19 при помощи программы COVAX

Гана в среду стала первой страной в мире, получившей партию вакцины от коронавируса COVID-19 по международной программе COVAX, сообщает агентство Associated Press (AP).

COVAX - глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией по инновационным подходам к обеспечению готовности к эпидемиям (CEPI).

В среду партия из 600 тыс. вакцин компании AstraZeneca, произведенной индийским Институтом сыворотки, была доставлена ЮНИСЕФ в международный аэропорт столицы Ганы Аккры.

"После целого года неразберихи, вызванной пандемией COVID-19... наконец, начался процесс восстановления для жителей Ганы", - цитирует AP выдержки из заявления ВОЗ и ЮНИСЕФ.

В свою очередь исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор назвала прибытие вакцин по программе COVAX в Гану "историческим моментом", и что COVAX может гарантировать: жители более бедных стран "не останутся позади в гонке за спасающими жизни вакцинами".

AP поясняет, что распределение в мире вакцин по программе COVAX станет самым масштабным подобным мероприятием в истории.

Гана - одна из 92 стран мира, которые имеют право бесплатного доступа к вакцинам посредством COVAX. Еще 90 стран согласились платить при желании получать вакцины через COVAX.

За время пандемии в Гане выявили 81 тыс. 245 случаев COVID-19, 584 зараженных скончались. Вакцинация в стране должна стартовать 2 марта.