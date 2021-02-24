Лидеры стран ЕС обсудят вакцинацию, коронавирусные ограничения и борьбу с новыми мутациями вируса

Главы государств и правительств стран ЕС в ходе видеоконференции 25-26 февраля обсудят пять тем, связанных с борьбой против COVID-19.

Глава Евросовета Шарль Мишель в процессе подготовки видеоконференции общался почти со всеми лидерами 27 государств союза, и на основе этих консультаций было решено выстроить дебаты по пяти крупным темам, сообщил европейский чиновник.

"Прежде всего - это процесс вакцинации, и как мы можем улучшить распространение вакцин", - сказал журналистам в среду в Брюсселе высокопоставленный функционер ЕС, комментируя на условиях анонимности повестку предстоящего виртуального саммита Евросоюза.

Он, в частности, отметил, что велись переговоры с фармацевтическими предприятиями об увеличении производства и более эффектной цепи поставок вакцин.

Кроме того, источник назвал следующие темы будущей дискуссии: ситуация с ограничениями, введенными из-за пандемии, в частности, на внутренних границах ЕС; борьба с распространением новых штаммов коронавируса; разработка и перспектива сертификата о вакцинации; международная солидарность в борьбе с пандемией, в том числе через глобальную инициативу COVAX.

По его словам, важно найти равновесие между установленными государствами ЕС ограничениями и нормальным функционированием внутреннего рынка Евросоюза, а также перемещением европейских граждан через границы стран-членов союза. В связи с этим он напомнил о письме, которое Европейская комиссия направила Бельгии, Германии, Венгрии, Дании, Финляндии и Швеции по поводу принятых ими непропорциональных, по ее оценке, ограничительных мер на границах.

Европейский чиновник подчеркнул сложность вопроса об организации помощи третьим странам, в то время как в государствах ЕС вакцинация населения только налаживается. "Но многие руководители выразили твердую волю продвигаться в вопросе международной солидарности, в частности, через посредство механизма COVAX. Первые поставки (вакцины) прибудут в Африку в самом ближайшем будущем", - сообщил функционер ЕС.

Он также указал на важность обсуждения европейскими лидерами того, какие первые уроки стоит извлечь Евросоюзу из этого кризиса.