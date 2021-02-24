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15:59 24.02.2021

В Казахстане с 1 марта ослабляют ограничительные меры по COVID-19

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В Казахстане с 1 марта ослабляют ограничительные меры по COVID-19

В регионах Казахстана с низким и средним уровнем ("зеленая" и "желтая" зоны) распространения COVID-19 с 1 марта ослабляют ряд ограничительных мер, сообщила межведомственная комиссия (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции по итогам заседания в среду.

В частности, на заседании МВК принято решение разрешить в регионах, находящихся в "зеленой зоне" на протяжении семи дней: работу цирков, бильярдных клубов, детских развлекательных центров - до 30% заполняемости; проведение спортивных мероприятий (до 30%), жума намаз (пятничная молитва в мечетях - ИФ-К) (до 30%) и поминок (до 30%, не более 50 человек).

"Регионам, находящимся в "желтой зоне" на протяжении семи дней, разрешить с 1 марта т.г. работу по воскресеньям крытых рынков (продуктовые, непродуктовые), ТРЦ, торговых домов, торговых сетей", - говорится в сообщении МВК.

Кроме того, с 1 марта разрешено комбинированное обучение школьников с 1 по 5 классы, в международных - с 1 по 7 классы, за исключением Мангистауской, Костанайской, Жамбылской областей, "где по итогам мониторинговой проверки зафиксировано наибольшее число нарушений санитарно-эпидемиологического режима в организациях образования", отмечается в сообщении.

"Также получили поддержку комиссии предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития об увеличении количества международных авиарейсов с Турцией (дополнительно 4 рейса), Узбекистаном (+ 4 рейса), Кыргызстаном (+ 2 рейса) и Украиной (+1 рейс)", - сообщается в информации.

Всего в Казахстане с начала пандемии зарегистрировано 209 тыс. 562 случая COVID-19 и 49 тыс. 47 случаев заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но отрицательным результатом ПЦР. Умерли от коронавируса 2718 человек и 615 человек - с клиническими проявлениями коронавируса.

На сегодняшний день в так называемой "желтой" зоне находятся Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области. Все остальные регионы - в "зелёной". Регионов с самым опасным уровнем распространения коронавируса, "красным", сейчас нет.

 

Теги: #смягчение #ограничения #казахстан
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