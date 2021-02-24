Кабмин одобрил повышающие безопасность передвижения детей в автокреслах изменения в ПДД

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил внесение изменений в Правила дорожного движения (ПДД), повышающие безопасность передвижения детей в автокреслах и внедряющие европейские подходы и правила перевозок, сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

"Безопасность на дороге - это приоритет №1. Особенно, если этот вопрос касается наших детей. В Украине уже усилена ответственность водителей за нарушение правил перевозки детей не в автокреслах. И мы продолжаем совершенствовать законодательство, заимствуя и имплементируя ключевые европейские подходы и правила в повышении безопасности этих перевозок", - пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Одобренные изменения в ПДД определяют особые требования к установке детских удерживающих систем в транспортных средствах (например, чтобы автокресло соответствовало росту ребенка).

Изменения также определяют перечень транспортных средств, в отношении которых допустимые исключения нормы использования детских удерживающих систем (например, автобусы, кареты скорой, другой специализированный транспорт) и заменяют термин "специальные средства", который применяется в действующих ПДД на термин "детская удерживающая система".

Указанное постановление Кабмина разработано Мининфраструктуры с целью приведения в соответствие актов правительства с законом Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей".

В соответствии с постановлением, "детская удерживающая система" - устройство, способное содержать ребенка в сидячем или наклонном положении, которая в случае столкновения или резкого торможения транспортного средства уменьшает опасность травмирования ребенка, который в нем находится, путем ограничения подвижности его тела.