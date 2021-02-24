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14:19 24.02.2021

Кабмин уволил врио главы ГАСИ, назначил на должность Сергея Галицина

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Кабмин уволил врио главы ГАСИ, назначил на должность Сергея Галицина

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Сергея Галицина, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан по итогам заседания в среду.

Правительство также признало утратившим действие распоряжение от 26 октября 2020 года о назначении Ирины Король врио главы ГАСИ.

Согласно данным Единого госреестра деклараций, ранее Галицин занимал должность директора департамента ГАСИ в Луганской области, где по итогам 2019 года получил 416 тыс. грн заработной платы.

Галицин также владеет квартирой площадью 69,2 кв. м в Луганске и домом 262,4 кв. м в с. Роскошное Луганской области, а также 350 тыс. грн наличности.

Теги: #гаси #кадры
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