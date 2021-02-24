Кабмин утвердил Госпрограмму противодействия домашнему и гендерному насилию

Кабинет министров на заседании в среду утвердил Государственную программу предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола на период до 2025 года.

"Программой предусмотрены следующие шаги: впервые будут разработаны типовые программы для пострадавших и соответствующие программы для детей-обидчиков с методическими рекомендациями их выполнения; формы статистической отчетности и тому подобное", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

Госпрограммой предусмотрено расширение сети: дополнительно создано 450 специализированных служб поддержки пострадавших (приютов, мобильных бригад социально-психологической помощи, дневных центров социально-психологической помощи/специализированных служб первичного социально-психологического консультирования).

Также уже в 2021 году предусмотрено проведение судебных заседаний в дружественном к ребенку окружении.

До 2022 году предусмотрено обновление госстандартов по обеспечению включения в компонент дошкольного, начального, среднего, профессионального, высшего образования положений ценностных ориентиров ненасильственного поведения.

Каждый год предусмотрено прохождение 125 лицами психологической программы подготовки судей, прокуроров, адвокатов, следователей по реализации норм права в интересах пострадавшего ребенка с учетом международных стандартов и рекомендаций.

Кроме того, введены меры обеспечения индивидуального подхода к допросу детей независимо от их статуса в уголовном производстве.

Среди прочего, предусмотрено привлечение бизнеса в развитие системы предотвращения и противодействия насилию и насилию по признаку пола, в том числе предотвращения насилия в трудовых коллективах, как части корпоративной социальной ответственности.

Также предусматривается созданы кабинеты первичной помощи пострадавшим лицам на базе учреждений здравоохранения.

"Программа обеспечит создание системы предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола на общегосударственном, региональном и местном уровнях с учетом стандартов Конвенции Совета Европы "О предупреждении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями", которое ратифицировано 46 странами и Европейским Союзом", - утверждают в министерстве.

Ориентировочный объем расходов, предусмотренных на реализацию государственной программы в течение 2021-2025 годов, составит: из государственного бюджета – 833 млн 83,7 тыс. грн, из местных бюджетов - 391 млн 180,9 тыс. грн, из других источников - 102 тыс. грн.