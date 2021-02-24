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14:10 24.02.2021

Киевская область получила более 16 тыс. вакцин от COVID-19 - ОГА

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Киевская область получила более 16 тыс. вакцин от COVID-19 - ОГА

 Киевская область в среду получила 16,6 тыс. вакцин производства Oxford/AstraZeneca, в области стартует прививочная кампания, которая начнется на базе Броварской многопрофильной клинической больницы, сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).

"В области в первую очередь провакцинируют работников мобильных бригад по иммунизации. В дальнейшем на первом этапе прививки против коронавируса получат 3657 медиков, работающих в больницах с больными COVID-19", - говорится в сообщени.

Как отметила заместитель главы Киевской ОГА Татьяна Щербак, в области для вакцинации на первом этапе задействованы 23 мобильные бригады по иммунизации, которые проведут прививки медицинским работникам из 27 госпитальных баз.

Как сообщалось, 23 февраля самолет с первой партией COVID-вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) приземлился в аэропорту Борисполь.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.

Ранее для экстренного применения её также одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Теги: #киевская_область #вакцина
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