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14:08 24.02.2021

Кабмин позволил жителям оккупированных территорий воспользоваться услугой "еМалятко" для онлайн-регистрации ребенка

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Кабмин позволил жителям оккупированных территорий воспользоваться услугой "еМалятко" для онлайн-регистрации ребенка

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение, которое позволяет жителям временно оккупированных территорий воспользоваться услугой "еМалятко" для онлайн-регистрации детей.

"Жители временно оккупированных территорий смогут воспользоваться услугой "еМалятко". Это важное решение в контексте реинтеграционного блока и поддержки украинцев, пострадавших в результате российской агрессии в Крыму и на Донбассе", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале в среду.

Премьер отметил, что решение позволит гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, зарегистрировать рождение ребенка онлайн.

В частности, родители младенцев смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявления на портале "Дия", на основании которой отдел ЗАГС зарегистрирует рождение и оформит свидетельство о рождении.

 

Теги: #оккупированные_территории #емалятко
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