Причиной пожара в харьковском доме престарелых стало подключение к электро- и газоснабжению без разрешений

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев отмечает, что причиной пожара в харьковском доме престарелых стало грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

"Основными причинами стало грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и подключение к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений", - сказал Чернышев на заседании правительства в среду, в ходе представления отчета правительственной комиссии по выявлению обстоятельств и причин пожара.

Он отметил, что по информации местных администраций выявлено 786 негосударственных учреждений, предоставляющих социальные услуги с временным или постоянным проживанием граждан, ведомости о которых отсутствуют в реестре. На данный момент проверено 620 учреждений, из которых в реестр включено только 29 учреждений, которые предоставляют услуги стационарного ухода.

По словам министра, до 15 марта планируется включить все выявленные учреждения в реестр предоставляющих соцуслуги.

Кроме того, Нацполицией проверено 1 тыс 459 объектов повышаемого риска, 292 нарушения в работе учреждений, 59 нелегальных учреждений, 49 уголовных правонарушений.

Также ГСЧС проверено 1 353 объектов, в которых выявлено 15 тыс. нарушений.

По словам министра, каждой семье погибшего и каждому пострадавшему в результате пожара будет выделено по 10 тыс. грн.

Как сообщалось, Кабмин создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых, после того как 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме по ул.Нижняя Гиевская, 150-б, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 госпитализированы.