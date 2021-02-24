Кабмин присоединил Нацакадемию госуправления при президенте к КНУ им.Шевченко

Кабинет министров Украины реорганизовал Национальную академию государственного управления при президенте Украины и ее региональные институты путем их присоединения к национальным университетам.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Саму Национальную академию государственного управления при президенте Украины правительство реорганизовало путем присоединения к Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко.

Днепропетровский региональный институт Нацакадемии реорганизован путем присоединения к Национальному техническому университету "Днепровская политехника", Одесский региональный институт Нацакадемии – к Государственному университету "Одесская политехника", Харьковский региональный институт Нацакадемии – к Харьковскому национальному университету им.Каразина, Львовский региональный институт Нацакадемии – к Национальному университету "Львовская политехника".

Заявленная цель такой реорганизации - оптимизация структуры вузов, улучшение уровня подготовки и повышение квалификации государственных служащих и специалистов местного самоуправления.