Киев получил от Минздрава 42,6 тыс. доз вакцин Oxford/AstraZeneca (Covishield), столица готова к вакцинации

Киев получил от Министерства здравоохранения Украины 42,6 тыс. доз вакцин производства Oxford/AstraZeneca (Covishield), учреждения здравоохранения столицы готовы к старту кампании по вакцинации против COVID-19, заявил и. о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

"Сейчас мы наблюдаем тенденцию к уменьшению уровня заболеваемости COVID-19. Это означает, что городские власти принимала правильные меры. В то же время, никто не может прогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше. Первыми, согласно программе Минздрава, будут вакцинироваться медики…Отмечу, что вакцинация будет происходить добровольно", - приводит слова Мондриевского во время пресс-брифинга в среду пресс-служба КГГА.

Он также напомнил, что Киевсовет по инициативе мэра столицы проголосовала за выделение средств на закупку вакцины для киевлян.

"Городская власть ведет переговоры о закупке. Сегодня большой дефицит вакцины в мире, большие объемы ее уже законтрактованы. Киев делает все, чтобы получить качественный препарат и вакцинировать, прежде всего, медиков и другие наиболее уязвимые группы киевлян", - подчеркнул и.о. первого заместителя председателя КГГА.

В свою очередь директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург заверила, что Киев провел серьезную системную работу и готов к старту вакцинации.

"Во-первых, сегодня в столице сформировано 15 мобильных бригад по иммунизации. Медики мобильных бригад прошли и будут продолжать проходить соответствующее обучение на национальном уровне по иммунизации от COVID-19 вакцинами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Учитывая, что эти вакцины требуют различных условий хранения и логистики, одна часть мобильных бригад изучила способ использования, введение и особенности работы с вакциной Pfizer BioNTech, другая - с AstraZeneca. Во-вторых, подготовлено 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах. Также подготовлено 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 на базе ЦПМСП города", - отметила Гинзбург.

Она пояснила, что дополнительные пункты понадобились, чтобы не мешать процессу плановой обязательной вакцинации по календарю в 138 кабинетах прививок.

По ее словам, уже верифицированы списки медицинских работников, которые получат прививки в первую очередь: "Это члены мобильных бригад, медики, работающие в больницах с больными COVID-19, сотрудники лабораторий, где проводится анализ на выявление вируса (8 лабораторий в коммунальных медучреждениях и Центральная лаборатория Минздрава Украины), работники экстренной медицинской помощи, включая водителей, и медики других учреждений здравоохранения", - подчеркнула Гинзбург.

По ее словам, идет активная подготовка к вакцинации пожилых людей (85+). Врачи сотрудничают со своими пациентами этих возрастных групп и составляют списки желающих привиться.