В Украине заработала онлайн-система информационных сервисов для ветеранов

Министерство по делам ветеранов Украины заявляет о начале работы онлайн-системы информационных сервисов "е-Ветеран", разработанной специально для ветеранов войны, в которых обобщена информация об услугах психологической помощи и санаторно-курортного лечения.

"Теперь с помощью обычного смартфона, ПК или ноутбука можно круглосуточно получить наиболее полную информацию о санаторно-курортных учреждениях, субъектах оказания услуг по психологической реабилитации, которые работают с ветеранами. Сегодня Минветеранов презентовало новый ветеранский ресурс - систему информационных сервисов "е-Ветеран", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ожидается, что внедрение такой информационно-справочной системы повысит осведомленность ветеранской общественности относительно льгот и услуг, значительно улучшит процедуру пользования ими.