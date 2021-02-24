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13:14 24.02.2021

В Украине заработала онлайн-система информационных сервисов для ветеранов

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В Украине заработала онлайн-система информационных сервисов для ветеранов

Министерство по делам ветеранов Украины заявляет о начале работы онлайн-системы информационных сервисов "е-Ветеран", разработанной специально для ветеранов войны, в которых обобщена информация об услугах психологической помощи и санаторно-курортного лечения.

"Теперь с помощью обычного смартфона, ПК или ноутбука можно круглосуточно получить наиболее полную информацию о санаторно-курортных учреждениях, субъектах оказания услуг по психологической реабилитации, которые работают с ветеранами. Сегодня Минветеранов презентовало новый ветеранский ресурс - систему информационных сервисов "е-Ветеран", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ожидается, что внедрение такой информационно-справочной системы повысит осведомленность ветеранской общественности относительно льгот и услуг, значительно улучшит процедуру пользования ими.

 

Теги: #е_ветеран
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