Тихановская призналась, что белорусская оппозиция "потеряла улицы"

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отмечает снижение уличной активности белорусской оппозиции.

"Я должна признаться, что мы потеряли улицы", - заявила она в интервью швейцарской газете Le Temps.

По словам Тихановской, у противостоящих правительству сил нет возможности бороться - "у них есть оружие, у них есть сила, поэтому да, на данный момент кажется, что мы проиграли".

"Наша стратегия - лучше организоваться, чтобы обеспечить постоянное давление на режим до тех пор, пока люди не будут снова готовы выйти на улицы, возможно, весной", - добавила она.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.

В Беларуси с 9 августа прошлого года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.