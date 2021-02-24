Активист Стерненко находится в Одесском СИЗО до вступления в силу приговора – прокурор

Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко подчеркивает, что все гарантии защиты активиста Сергея Стерненко в ходе судебного процесса были соблюдены, совокупность предоставленных доказательств позволила суду вынести обвинительный приговор, Стерненко содержится в Одесском СИЗО до вступления в силу приговора.

Как рассказал Костенко в среду на брифинге в Киеве, Стерненко и второй фигурант по делу Руслан Демчук признаны виновными в похищении человека – Сергея Щербича, незаконном лишении его свободы, разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Прокурор области отметил, что до вступления в силу приговора в отношении Стерненко действует мера пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Костенко, в среду в Едином реестре судебных решений приговор уже должен быть обнародован.

Комментируя информацию о том, что защита просит о переводе Стерненко из Одесского СИЗО в Киев в связи с возможной угрозой жизни, прокурор сказал, что эти просьбы защиты поданы в Одесский следственный изолятор.

"Они будут рассматриваться руководством этого изолятора в соответствии с законом об обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие в уголовном производстве. По закону у них три дня на рассмотрение этого вопроса, соответственно это будет рассмотрено и будет дан мотивированный ответ о наличии соответствующих оснований (для перевода Стерненко в Киев из Одесского СИЗО - ИФ)", - сказал он.

Говоря об условиях содержания Стерненко, прокурор отметил, что это "условия СИЗО", но не уточнил, есть ли какая-либо угроза для осужденного.

Комментируя информацию якобы о том, что Стерненко уже не находится в СИЗО, Костенко сказал: "Он находится в Одесском следственном изоляторе".

Что касается информации о судье, который выносил обвинительный приговор Стерненко и его личностных качеств, прокурор области отметил, что занимает позицию, которая заключается в том, что сторона обвинения может говорить о сути дела.

"Все остальное, тем более со стороны прокурора области, можно считать давлением на суд, и я это комментировать не могу", - добавил он.

Также Костенко отметил, что не видит оснований говорить "о резкой активизации" рассмотрения дела Стерненко судом. По его словам, действительно дело было направлено в суд еще в январе 2016 года. Прокурор подчеркнул, что после исследования письменных доказательств судом возникла проблема с явкой потерпевшего в суд и его допроса в судебном заседании. Потерпевший, по словам прокурора, явился в суд в октябре 2020 года.

"Он дал показания, в которых пояснил, что в его адрес поступали угрозы от определенных лиц, которые требовали от него изменить свою позицию в уголовном деле, в связи с чем он изменил место проживания, соответственно судебные вызовы… к нему не доходили. По ходатайству прокурора были предприняты меры для установления места нахождения потерпевшего, и ему был вручен судебный вызовы, после которого он явился в суд", - рассказал Костенко.

Комментируя информацию об отсутствии надлежащей доказательной базы по делу Стерненко, прокурор сказал: "Хочу подчеркнуть, что все гарантии для стороны защиты были соблюдены, в том числе мы пытались, как прокуратура максимально соблюдать требования состязательности процесса… совокупность доказательств, которые исследованы судом… позволила прокуратуре занять позицию относительно наличия состава преступления и доказанности в отношении Стерненко и Демчука".

Поясняя фигурирующую в приговоре сумму в 300 грн, была ли она сопутствующей или же целью похищения потерпевшего, прокурор области сказал: "В той формулировке обвинения, которую мы поддерживали в суде, целью похищения потерпевшего Щербача была попытка вынудить его к прекращению общественной деятельности и сложению депутатских полномочий, прежде всего. ВО время этого похищения произошло и похищение имущества, которое было при нем. Поскольку действительно при нем было 300 грн, сим-карты и разрешение на оружие, они это у него отобрали. Соответственно и квалификация по имущественному преступлению предусматривает, что можно говорить и об этом составе преступлений в части имущественного ущерба для потерпевшего".

То есть, как пояснил прокурор области, сумма похищенных средств не является определяющей для квалификации по статье "Разбой".