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12:17 24.02.2021

Харьковский горсовет в третий раз переименовал проспект Петра Григоренко в честь маршала Жукова

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Харьковский горсовет в третий раз переименовал проспект Петра Григоренко в честь маршала Жукова

Харьковский горсовет на сессии в среду большинством голосов в третий раз поддержал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, за проголосовали 57 депутатов, 16 против, 6 воздержались. Часть присутствовавших в зале отреагировала на принятие решения криками "Ганьба!".

Фракция "Европейская солидарность" предлагала исключить пункт о переименовании из повестки дня, но ее предложение не прошло.

В ходе обсуждения вопроса депутат Дмитрий Булах ("Блок Светличной "Разом") заявил, что инициаторы переименования пытаются таким образом отвлечь внимание горожан от проблем в жизнеобеспечении Харькова.

"Те, кто инициировал, предлагают такое решение, именно потому что решить неотложные вопросы жизнеобеспечения города они не могут и потому они продают своим избирателям вопрос переименования в Жукова, которое снова будет отменено (судом - ИФ), в третий раз. Я хочу обратиться к тем, кто инициирует этот вопрос. Друзья, если вас тревожит Жуков, вы его не чешите, пожалуйста", - сказал Булах.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов отверг обвинения Булаха, отметив, что речь идет об увековечивании памяти Жукова с учетом его вклада в освобождение Украины от нацистов.

"Тот народ, который не помнит прошлого не имеет будущего. Поэтому наша с вами святая обязанность увековечить человека, который добыл победу над нацизмом. Мы сейчас сидим в этом зале благодаря тому, что народ Украины под руководством Жукова добыл победу. Поэтому давайте все инсинуации на этот счет прекратим. У вас есть своя позиция, в уважаю вашу позицию, но вы обязаны уважать позицию мою, нашей фракции, других фракций и харьковчан", - сказал Терехов.

Депутат Ирина Гончарова (фракция "Европейская солидарность") обратила внимание на то, что переименование противоречит закону о декоммунизации.

"Мы все уважаем историю, но мы уважаем и современное законодательство Украины. Жуков подпадает под закон о декоммунизации как член ЦК КПСС и как человек, причастный к репрессиям, репрессий именно против советского народа уже против Второй мировой войны. Поэтому я прошу вас очень хорошо подумать прежде, чем поддерживать решение, которое все равно будет опять отменено судом", - сказала Гончарова.

Тем не менее большинством голосов депутаты поддержали переименование.

"Увековечить историческую память Жукова Георгия Константиновича как личности, деятельность которой связана с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, путем восстановления названия объекта топонимики в городе Харькове – проспект Маршала Жукова", - говорится в документе.

Они также приняли обращение к премьер-министру Украины по поводу утверждения Единого национального реестра памятников Второй мировой войны в соответствии с требованиями законы Украины "Об увековечивании победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов"

Как сообщалось, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно, в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова.

19 июня 2019 года Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

5 сентября 2019 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность", Харьковской облорганизацией "ВО "Свобода" и политической партией "Демократична Сокира" и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет во второй раз проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.

Это решение также было обжаловано в суде.

18 июня 2020 Харьковский окружной административный суд признал решение незаконным и отменил его.

15 февраля 2021 года Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Теги: #переименование #харьков
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