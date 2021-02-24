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12:14 24.02.2021

Топ-менеджер Amazon Джефф Блэкберн покидает компанию после длительного отпуска

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Топ-менеджер Amazon Джефф Блэкберн покидает компанию после длительного отпуска

Топ-менеджер крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc. Джефф Блэкберн, близкий помощник основателя компании Джеффа Безоса, уходит в отставку после длившегося год отпуска.

Блэкберн объявил о своем уходе в сообщении для компании, с которым ознакомилась газета The Wall Street Journal. Он сказал, что не уходит на пенсию и вскоре сообщит о том, что намерен делать дальше.

Блэкберн возглавлял подразделение Amazon в сфере развлечений, включающее студии Amazon, сервис Prime Video и музыкальный сервис, а также подразделение по развитию бизнеса, специализирующееся на сделках по слиянию и поглощению, и рекламный бизнес.

Уход Блэкберна последовал за чередой перестановок в руководстве компании. Безос ранее в феврале сообщил, что уйдет с поста CEO после 26 лет во главе ритейлера. Он останется исполнительным председателем совета директоров компании. Новым CEO компании станет нынешний руководитель облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) Энди Джесси, который работает в Amazon с 1997 года.

В свою очередь, CEO потребительского бизнеса Amazon Джефф Уилки в октябре сообщил, что уйдет в отставку в первом квартале текущего года.

Блэкберн и Уилки в определенный момент считались потенциальными преемниками Безоса. Джесси, ставший CEO, приступит к работе в новой должности в третьем квартале.

WSJ сообщала в июле 2019 года, что Блэкберн намерен взять отпуск на весь 2020 год, планируя затем возобновить работу в компании.

 

Теги: #уход #amazon #топ_менеджмент
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