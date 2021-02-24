В Киеве СБУ предотвратила противоправное завладение недвижимостью завода

Служба безопасности Украины задокументировала и предотвратила противоправное отчуждение имущества одного из киевских заводов, которым владеет украинское государство в лице Фонда госимущества.

Как сообщает пресс-центр СБУ, основанием для противоправного отчуждения стали требования ГУ ГФС в г.Киеве по взысканию задолженности с предприятия.

"В результате чего более 6000 м2 недвижимости, расположенных в центре столицы, перешли в собственность частной коммерческой структуры. Задокументировано, что 5 объектов завода были незаконно реализованы через госпредприятие "Сетам" за более чем 23,5 млн грн грн. По заключению экспертов рыночная стоимость таких объектов в разы больше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за действий должностных лиц было противоправно отчуждено госимущество, а также заблокирована возможность проведения приватизации предприятия.

Так, Верховный суд Украины в кассационной инстанции подтвердил противоправность отчуждения имущества завода. Соответствующими органами принимаются меры для возвращения в госсобственность недвижимости предприятия и разблокирования процесса большой приватизации.

"Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц. Продолжается досудебное следствие", - добавили в СБУ.