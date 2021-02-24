Разумков передал закон о повышении штрафов за нарушения ПДД на подпись президенту

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал поддержанный ранее народными депутатами законопроект, повышающий штрафы за правонарушения дорожного движения, сообщает сайт украинского парламента.

Согласно законопроекту, штраф за превышение скорости от 20 до 50 км/ч будет составлять 340 грн, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 1,7 тыс. грн.

Штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде составит 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год, а за повторное в течение года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на три года, за третий случай в течение года - 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией автомобиля.

Штраф за побег с места дорожно-транспортного происшествия составляет от 255 до 3,4 тыс. грн.

Закон передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" на заседании 16 февраля.