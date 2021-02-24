События

11:58 24.02.2021

Разумков передал закон о повышении штрафов за нарушения ПДД на подпись президенту

1 мин читать
Разумков передал закон о повышении штрафов за нарушения ПДД на подпись президенту

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал поддержанный ранее народными депутатами законопроект, повышающий штрафы за правонарушения дорожного движения, сообщает сайт украинского парламента.

Согласно законопроекту, штраф за превышение скорости от 20 до 50 км/ч будет составлять 340 грн, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 1,7 тыс. грн.

Штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде составит 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год, а за повторное в течение года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на три года, за третий случай в течение года - 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией автомобиля.

Штраф за побег с места дорожно-транспортного происшествия составляет от 255 до 3,4 тыс. грн.

Закон передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" на заседании 16 февраля.

Теги: #пдд #закон #штрафы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:51 23.02.2021
Зеленский подписал закон о компенсациях потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты

Зеленский подписал закон о компенсациях потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты

16:28 23.02.2021
"Батькивщина" будет оспаривать в КС закон, благодаря которому Витренко получил все полномочия вице-премьера – Тимошенко

"Батькивщина" будет оспаривать в КС закон, благодаря которому Витренко получил все полномочия вице-премьера – Тимошенко

10:36 23.02.2021
Раду намерены уполномочить давать согласие на назначение и увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР - законопроект

Раду намерены уполномочить давать согласие на назначение и увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР - законопроект

20:27 22.02.2021
Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для некоторых видов аграрной продукции

Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для некоторых видов аграрной продукции

09:25 22.02.2021
Госналоговая в 2020 г. в 1,5 раза чаще штрафовала предпринимателей за нарушения относительно РРО - Opendatabot

Госналоговая в 2020 г. в 1,5 раза чаще штрафовала предпринимателей за нарушения относительно РРО - Opendatabot

19:06 19.02.2021
В Украине необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств – Зеленский

В Украине необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств – Зеленский

12:14 19.02.2021
Рада увеличила штрафы за нанесение вреда окружающей среде

Рада увеличила штрафы за нанесение вреда окружающей среде

10:51 19.02.2021
Шмыгаль опроверг информацию о штрафах за открытие огня в ответ на провокации российских наемников на Донбассе

Шмыгаль опроверг информацию о штрафах за открытие огня в ответ на провокации российских наемников на Донбассе

00:25 19.02.2021
Зеленский поддерживает восстановление конкурсов на должности в госслужбе, но необходимы изменения в принятый Радой закон

Зеленский поддерживает восстановление конкурсов на должности в госслужбе, но необходимы изменения в принятый Радой закон

17:44 18.02.2021
Зеленский просит Раду срочно исправить юридическую коллизию в законе о социальной защите людей с инвалидностью

Зеленский просит Раду срочно исправить юридическую коллизию в законе о социальной защите людей с инвалидностью

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Харьковский горсовет в третий раз переименовал проспект Петра Григоренко в честь маршала Жукова

Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью

Вакцинация против COVID-19 в Украине стартует в среду, 24 февраля

Украина предоставила автобусы для трансфера через КПВВ "Золотое" и "Счастье", но российская сторона вновь не открыла пропуск

В Луганской области в результате обстрелов российскими наемниками позиций ВСУ погиб мирный житель

ПОСЛЕДНЕЕ

Тихановская призналась, что белорусская оппозиция "потеряла улицы"

Для получения украинского гражданства нужно будет подтвердить владение украинским языком на уровне В1

Переход Украины на латиницу приведет к потере большого пласта украинской письменной культуры

Новое положение о звании "Почетный гражданин Харькова" позволит присвоить его Кернесу

На парковках аэропорта "Одесса" с мая будут действовать новые условия бесплатной высадки и посадки пассажиров

Активист Стерненко находится в Одесском СИЗО до вступления в силу приговора – прокурор

Харьковский горсовет в третий раз переименовал проспект Петра Григоренко в честь маршала Жукова

Топ-менеджер Amazon Джефф Блэкберн покидает компанию после длительного отпуска

Атлантический воздух принесет в Украину потепление

В Киеве СБУ предотвратила противоправное завладение недвижимостью завода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА