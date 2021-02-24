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11:48 24.02.2021

Апелляция на приговор Стерненко еще не поступала – прокурор Одесской области

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Апелляция на приговор Стерненко еще не поступала – прокурор Одесской области

Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко сообщил, что апелляции на приговор одесскому активисту Сергею Стерненко от защиты еще не поступали, сторона обвинения также изучает приговор.

"У меня сейчас нет информации о том, что ее (апелляцию на приговор суда – ИФ) подала сторона защиты, а прокуратура только вчера получила приговор и мы его еще изучаем", - сказал Костенко на брифинге в среду в Киеве.

Он добавил: "Когда будут поданы апелляции, то производство будет направлено в апелляционный суд, а апелляционный суд соответственно определит дату, когда дело будет назначено к рассмотрению".

23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича.

Представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора Стерненко заявили о намерениях во вторник вечером провести акцию протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис президента Украины. Также акции прошли в ряде других городов Украины.

В результате потасовок, произошедших во вторник вечером возле здания Офиса президента Украины в центре Киева, пострадали 27 сотрудников полиции и бойцов Нацгвардии. В управление полиции доставили 24 активных участников акции.

"У них взяли объяснения и отпустили", - рассказали в полиции Киева.

По фактам произошедших событий следователи полиции Киева начали уголовное производство.

Как сообщалось, 11 июня 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд Одессы избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. 18 декабря прошлого года суд отправил активиста под ночной домашний арест.

Позже Стерненко было также выдвинуто обвинение в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Прокуроры требовали приговорить активиста к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Срок отбывания наказания - с 23 февраля 2021 года. Кроме того, по решению суда, у активиста конфисковна половина всего принадлежащего ему имущества.

Позже депутатская фракция "Голос" в Верховной Раде инициировала сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором Стерненко.

 

Теги: #апелляция #стерненко
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