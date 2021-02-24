Зеленский возглавляет президентский рейтинг, за ним идут Порошенко, Бойко и Тимошенко – опрос

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля.

Согласно данным опроса, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За пятого президента, лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко проголосовали бы 14,4%, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 11,3%, за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 10,9%.

В то же время лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко поддерживают 7,2%, экс-премьера Владимира Гройсмана - 5,7%, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 5,3%, экс-нардепа Евгения Мураева - 4,9%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,1%, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка – 2,9%, лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока и мэра Киева Виталия Кличко - по 2,4%.

Так, по данным исследования рейтинг доверия к политикам возглавляет также Зеленский, которому доверяют 44% опрошенных, не доверяют - 54%. Отмечается, что по сравнению с январем уровень доверия к президенту вырос с 37 до 44%.

Разумкову доверяют 29% и не доверяют - 33%, еще 32% не знают его. Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют - 72%. Порошенко доверяют 25%, не доверяют - 74%, Бойко доверяют 23%, не доверяют - 60%, не знают его - 13%, действующему главе правительства Денису Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют - 52%, почти треть не слышали о таком.

Результаты опроса показали, что 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% - в правильном. 10% - не определились. По сравнению с началом февраля выросло количество тех, кто оценивает направление развития как правильное.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.