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10:23 24.02.2021

Зеленский поздравил премьера Норвегии с днем рождения, отметив готовность активизации сотрудничества между странами

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Зеленский поздравил премьера Норвегии с днем рождения, отметив готовность активизации сотрудничества между странами

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Норвегии Эрну Сульберг с днем рождения, отметив готовность активизировать усилия для двустороннего сотрудничества между странами.

"Поздравляю премьера Норвегии Эрну Сульберг с днем рождения. Высоко ценю ваш вклад в развитие украино-норвежского партнерства и в укрепление трансатлантической солидарности. Готов активизировать усилия для дальнейшего раскрытия потенциала наших двусторонних отношений. Желаю здоровья и успехов", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

 

Теги: #норвегия #премьер
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