Вакцинация против COVID-19 в Украине стартует в среду, 24 февраля

Процесс вакцинации от COVID-19 в Украине начнется в среду, 24 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Сегодня начинается процесс вакцинации против COVID-19. Первые вакцины сегодня в 7:00 отправились в регионы. Мною поставлена задача – провести первый этап вакцинации в сжатые сроки", - сказал он.

По словам министра, Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа вакцинальной кампании.

"Ожидаем поставки вакцин от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX - более 100 тыс. доз, компании Sinovac – около 2 млн доз, компании AstraZeneca – 1,5 млн от Serum Institut и еще около 4 млн доз в рамках COVAX, компании Novavax – 10 млн доз уже подписано и еще на 5 млн планируем в ближайшем времени заключить контракт", - добавил Степанов.

Он подчеркнул, что этого объема вакцин более чем достаточно для проведения полноценной программы вакцинации на протяжении текущего года.

"Кроме того, мы собираемся еще контрактовать, и уже имеем соответствующие договоренности", - сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что в рамках визита в Индию посетил одного из ведущих мировых производителей Bharat Biotech, разработавшего вакцину от COVID-19.

"Вакцина прошла три этапа клинисследований, в последнем приняло участие более 25 тыс. добровольцев. На протяжении 10 дней ожидаются финальные результаты третьей стадии клинисследований. Предварительно выводы ученых оптимистические – вакцина действенная и безопасная", - сказал он.

"В ходе переговоров с компанией мы достигли согласия на обоюдную готовность производителя и Украины участвовать в клинисследованиях новой разработки – вакцины в форме назального спрея или капель. Они начинают первую стадию испытаний, а вторую или третью можно частично провести в Украине. Клинисследования планируется завершить до сентября-октября. Проведение таких исследований в Украине даст нам приоритетный доступ к вакцине в случае ее эффективности", - добавил Степанов.