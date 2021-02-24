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10:19 24.02.2021

МАУ возобновляет рейсы в Баку, SkyUp выполнит рейсы в Ташкент

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МАУ возобновляет рейсы в Баку, SkyUp выполнит рейсы в Ташкент

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 13 марта возобновляет рейсы в Баку (Азербайджан).

Как сообщила пресс-служба компании, МАУ планирует выполнять полеты в аэропорт им. Гейдара Алиева два раза в неделю (по вторникам и субботам) до конца апреля.

В свою очередь авиакомпания SkyUp, согласно распространенной ею информации, намерена выполнить четыре рейса из Киева в Ташкент (Узбекистан). Они запланированы на 4, 11, 18 и 25 марта.

В настоящее время въезд в Азербайджан разрешен только гражданам Азербайджана, сотрудникам и руководителям дипломатических представительств и консульств в Азербайджане и членам их семей, иностранцам с видом на жительство, членам семьи резидента при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который был сделан в аккредитованной лаборатории IMMD не более чем за 48 часов до вылета. Обязательным требованием является наличие распечатанного результата отрицательного теста на COVID-19, который содержит QR-код, что дает возможность электронной верификации документа для проверки в соответствии с требованиями международного аэропорта им. Гейдара Алиева.

По прибытии в Узбекистан граждане Украины должны подписать обязательство пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию по месту жительства или в отеле. Независимо от наличия справки об отсутствии заболевания COVID-19, по прибытии в Узбекистан граждане Украины обязаны пройти экспресс-тестирование на антигены к COVID-19 за свой счет.

Теги: #мау #skyup #полеты
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