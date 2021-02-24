В СНБО Украины предупреждают о кибератаке на систему документооборота госорганов

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины зафиксировал попытки распространения вредных документов через Систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти.

"Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов, поскольку именно с использованием этой системы осуществляется документооборот в большинстве органов государственной власти. Вредные документы содержали макрос, который при открытии файлов тайно загружал программу для удаленного управления компьютером. Способы и средства реализации этой кибератаки позволяют связать ее с одним из хакерских шпионских группировок из Российской Федерации", - сообщает Аппарат СНБО Украины.

В НКЦК отмечают, что атака относится к так называемым "supply chain attack", что направляется на цепочку поставок, при которой атакующие пытаются получить доступ к целевой организации не напрямую, а через уязвимости в инструментах и сервисах, которые она использует.

"Самыми известными и самыми масштабными атаками такого типа стали NotPetya, направленная на повреждения украинской инфраструктуры в 2017 году, и Solorigate – кибершпионская операция РФ 2020-2021 гг, которую сейчас расследуют в США. В этих случаях вредоносный программный код распространялся через распространенное программное обеспечение (МЕДОК в Украине и продукты Solarwinds в США), которое было скомпрометировано атакующими", - сказано в сообщении.

Так, в СНБО просят в случае выявления индикаторов атаки сразу сообщать в Национальный координационный центр кибербезопасности (report@ncscc.gov.ua).