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10:09 24.02.2021

Контрразведка СБУ предупредила угрозу радиоактивного загрязнения в Житомирской области

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Контрразведка СБУ предупредила угрозу радиоактивного загрязнения в Житомирской области

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили источник радиоактивного излучения "Криптон-85" в Житомирской области.

Как сообщается на сайте спецслужбы в среду, ионизирующие материалы находились в одном из производственных помещений недействующего местного предприятия. При этом соответствующая лицензия предприятия закончилась, и радиоактивные элементы хранились незаконно.

"По результатам следственных действий оборудование изъято и передано специализированной Государственного предприятия "Радон" - для проведения экспертного исследования и утилизации в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Ведется следствие по ст.265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #радиоактивные #сбу #угроза
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