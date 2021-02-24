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09:51 24.02.2021

В Украине возобновили возможность пастырской опеки заключенных

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В Украине возобновили возможность пастырской опеки заключенных

Государственная служба по этнополитике и свободе совести сообщила, что в Украине возобновлена возможность осуществления пастырской опеки в пенитенциарных учреждениях.

"С 24 февраля восстановлена возможность осуществления пастырской опеки для заключенных и персонала пенитенциарных учреждений - пока с существенными ограничениями, учитывая карантинные меры", - говорится в сообщении пресс-службы Госэтнополитики.

Возможности проведения пастырской опеки не было почти год, напомнили в ведомстве, - с момента начала карантина в связи с пандемией COVID-19.

В ведомстве сообщают, что проведение пастырской опеки в пенитенциарных учреждениях возможно не более двух раз в неделю, с ограничением до 10 числа участников мероприятия (включая священнослужителя), при наличии средств индивидуальной защиты, отсутствия у участников мероприятия на момент свидания признаков инфицирования COVID-19.

Теги: #священники #опека #тюрьмы
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