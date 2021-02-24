Пять европейских стран призвали власти ЕС увеличить производство вакцины от коронавируса

Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с главами Бельгии, Дании, Испании и Польши обратились с официальным письмом к председателю Совета руководителей Евросоюза Шарлю Мишелю с призывом предпринять неотложные действия по увеличению мощностей производства вакцин от коронавируса в Европе.

Письмо направлено накануне начинающейся 25 февраля сессии Совета руководителей ЕС, на которой будут решаться, в том числе, вопросы производства вакцин, сообщила администрация президента Литвы.

Авторы указали, что Европа все еще сталкивается с вызовами из-за недостаточных поставок вакцин и перебоями в их производстве. "С появлением новых мутаций коронавируса возникает угроза для стремления государств-членов взять пандемию под контроль и вернуться к обычному ритму жизни", - говорится в письме.

Лидеры пяти стран призвали использовать все имеющиеся производственные мощности, а при необходимости создавать новые. Как говорится в письме, это позволит обеспечить граждан ЕС вакцинами при необходимости повторной вакцинами или в борьбе с мутациями вируса в будущем.

В письме содержится призыв к Еврокомиссии и государствам-членам более тесно сотрудничать со всеми потенциальными производителями вакцин в Европе, поощрять партнерство частного и общественного секторов, научные исследования и инновации.

Подписанты надеются, что эти вопросы будут обсуждаться вместе с председателем Совета руководителей ЕС Мишелем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и лидерами стран-членов на предстоящем заседании Совета руководителей ЕС.