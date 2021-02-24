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09:39 24.02.2021

НАБУ опровергает информацию защиты Татарова о вручении ему подозрения незаконным способом

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НАБУ опровергает информацию защиты Татарова о вручении ему подозрения незаконным способом

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявляет, что адвокаты заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова распространяют ложную информацию о вручении ему подозрения незаконным способом (оставлено на рабочем месте).

"Адвокаты заместителя руководителя Офиса президента, пытаясь любым способом отменить подозрение своему подзащитному, распространяют недостоверную информацию: якобы детективы НАБУ сообщили о подозрении должностному лицу незаконным способом, оставив его по месту работы, а не проживания. В связи с чем информируем, что детективы НАБУ сообщили заместителю руководителя Офиса президента о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины", - сообщает пресс-служба НАБУ на странице в Facebook.

В НАБУ отмечают, что 18 декабря 2020 года "детективы использовали все имеющиеся у следствия возможности для законного информирования его о процессуальном статусе подозреваемого", в том числе: посетили места его официальной регистрации и проживания, где чиновника не застали, оставили сообщение о подозрении в ЖЭКе и по месту работы.

"Все эти процессуальные действия задокументированы и в материалах уголовного производства. Детективы НАБУ и прокуроры САП готовы предоставить эти материалы на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда, который является единственной судебной институтом, уполномоченным законом принимать решения по уголовным производствам, подследственных НАБУ", - подчеркнули в НАБУ.

Как сообщалось, детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

21 декабря 2020 года адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о "квартирах для Нацгвардии".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Татаров 21 декабря пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций".

24 декабря прошлого года Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова в Службу безопасности Украины.

В НАБУ расценили передачу дела в СБУ как "беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро" со стороны Офиса генпрокурора.

САП вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

30 декабря ВАКС удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей, однако прокурор Офиса генпрокурора отозвал из суда ходатайство о применении меры пресечения на основании требований ст.185 УПК Украины и выявленного нарушения требований Кодекса.

 

Теги: #татаров #набу #подозрение
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